“Ritocchi marginali” della Viganò: finalmente la realtà nella poesia

Avete presente quel verso di Montale in cui si dice “nelle città rumorose dove l’azzurro si mostra/ soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase”? Beh, se non lo conoscete, cercate di rimediare. Non potrete giustificarvi in eterno con la scusa che la scuola è una palla mostruosa – il che non è del tutto falso –, tra versioni in prosa che sono la morte della poesia e professori che leggono liriche indimenticabili con un trasporto infinitamente inferiore a quello con cui il pescivendolo, al mercato, reclamizza le sue spigole di allevamento a qualche vecchia casalinga.

Ma, tornando a Montale e a quel verso tratto da “I limoni”, è interessante notare come il poeta, già nel 1925, parli di una Natura ormai marginalizzata rispetto alla vita umana, addomesticata e tenuta a debita distanza di sicurezza. Noi non riusciamo più a confrontarci con l’azzurro del cielo, circondati come siamo di oggetti e costruzioni: ecco il senso di quei passaggi.

Tutto ciò risulta singolare se si considera che oggi, più di nove poeti su dieci, continuano a svangare i coglioni con pessime imitazioni di dolci connubi tra uomo e natura come quello descritto da Leopardi in A Silvia (“Mirava il ciel sereno,/ Le vie dorate e gli orti,/ E quinci il mar da lungi, e quindi il monte”). Naturalmente, tutti questi sono sogni onanistici – seghe, signore e signori, seghe! – di persone che confondono il ruolo del poeta con quello di un anacoreta dalle bucoliche passioni. Al contrario, non si è poeti perché si parla di grilli, cicale e lucciole, laghi e laghetti, fiumi e rive. “Ascoltami, i poeti laureati/ si muovono soltanto fra le piante/ dai nomi poco usati” dice sarcastico Montale, il quale ha chiaro in testa che oggi il poeta non è più un conte come Leopardi, ma piuttosto, diremmo noi, un precario, un co.co.pro, ecc. – un poveraccio, insomma, già ai suoi tempi.

E questo sa bene Carla Viganò, appena uscita per Controluna Edizioni con “Ritocchi marginali”, un testo che vede la mirabile prefazione di Giuseppe Cerbino – uno dei pochi critici a capire e saper presentare la poesia ai non addetti ai lavori, invece di andare avanti per trenta pagine a parlarsi addosso, senza dire altro che “sono il migliore, amatemi!”.

La Viganò ha, contrariamente a molti suoi colleghi, capito che là fuori esiste un mondo oltre le fantasie poetiche di verseggiatori: “non comprerò niente oggi/ perché non voglio ingrassare, specchiarmi,/ provare, assolvermi, pentirmi/ non comprerò nemmeno un lavoro/ un saluto la resurrezione/ e per darmi dei valori/ scenderò dalle scale mobili/ come sempre/ con la svariata umanità di fianco/ e continuerò a non capire perché/ la bambina ballava l’hip hop alla fermata/ di San Babila se sopra a cielo aperto/ i lavori non finiscono mai/ e in tutti i cantieri in superficie/ i cartelloni ammiccano a consumi/ indiscriminati a me che indiscreta non sono/ e mi faccio gli affari miei – non compro/ ma consumo i miei vecchi fronzoli/ come un genere musicale passato/ in una stazione sotterranea a straripare/ con niente di speciale/ e qualche ombrello bagnato”. Questa è aria pura, da parte di chi vuole portarci a contatto con le polveri sottili di Milano – la città della poetessa in questione.

Eccola la realtà: “[…] gioca con i pacchetti la commessa/ in una radura dove splende un grumo di poche cose e/ povera del sole che non riscalda/ ha capillari al culmine/ nei tacchi rossi/ cammina sul vuoto, vende per disciplina è/ sorda, cieca, inghiotte solo materia/ dalla bocca le pende lo specchio che non vede/ ha solo domande e cerca una risposta/ mentre in esposizione anche la luna ruota”.

Naturalmente, la lirica della Viganò non è solo terrore dell’urbanizzazione, atomizzazione sociale o – peggio che mai – rimpianto per tempi perduti e mai conosciuti. Piuttosto, come Montale, anche lei attende una rivelazione da una dimensione metafisica, che si manifesta senza che la maggior parte delle persone riesca a notarla: “Per noi è normale/ passare in piazza Duomo/ da sopra le guglie colano oro/ sulle teste di chi ha fretta/ di chi fiuta rari paesaggi/ ad occhi bassi e passi svelti/ allodole col becco nella pietra/ dove sia l’alchimia lo sappiamo/ e quasi sempre a quest’ora/ nell’assolato frontale che/ qui è più luminoso delle basse pianure/ non c’è tempo per sognare/ si sa che la bellezza esiste/ e ruba il tempo. Come un rubino enorme/ sta il sole sul marmo”. Eccole di nuovo “le trombe d’oro della solarità” di montaliana memoria – questa volta, però, nella città.

“Ritocchi marginali” è poesia sociale, nel senso di calata nel contesto abitativo prevalente per la maggior parte della popolazione mondiale, ma non prosastica. Casomai, aperta alla trascendenza lirica e a una redenzione tra le rovine ancora scosse dal terremoto di un progresso ormai sempre più lontano.