Assessore usa bandiera del Veneto, polemiche

Condividi

Linkedin email

Galeotte furono due foto dell’assessore allo Sport e alla Scuola di Treviso Silvia Nizzetto con la bandiera del Veneto. In realtà, scorrendo il suo profilo Facebook sono moltissime le foto in cui compare la bandiera della Regione, che è anche usata dai movimenti venetisti. La Nizzetto è anche molto attiva nella raccolta firme per il riconoscimento della lingua veneta.

Ma all’opposizione, e a quanto pare anche alla direzione regionale della Lega, non è piaciuta la bandiera del Veneto issata sull’imbarcazione della Protezione Civile in occasione di una manifestazione dello scorso giugno. La Nizzetto nello stesso mese ha anche regalato i vessilli della regione alle ragazze della squadra Under 15 del Condor che sono diventate vicecampionesse d’Italia. E proprio perché sia la Protezione Civile che il campionato in questione, regolato da Coni e Figc, sono istituzioni della repubblica italiana, alcuni vedono l’abbandono del tricolore in favore del leone di San Marco come una provocazione se non addirittura un oltraggio.

«Ma com’è possibile che questa sia ancora assessore, con tutto quello che ha combinato fino ad ora?» scrive un utente Facebook. Ma arrivano critiche anche a Coalizione Civica, lista di opposizione che incalza la giunta leghista di Conte sul caso delle bandiere venetiste: «sarebbe ora cominciaste a fare opposizione nel merito e la finiste di fare i nazionalisti». (t.d.b.)