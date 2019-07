Condividi

«Canova è grande almeno quanto il prosecco. Anzi, secondo me, lo è molto di più. Se è arrivato il riconoscimento dell’Unesco alle colline del prosecco, lo merita di più Possagno». Non usa mai le mezze misure il critico d’arte e deputato di Forza Iitalia Vittorio Sgarbi, che in qualità di presidente di Fondazione Canova, come riporta Maria Chiara Pellizzari sul Mattino di oggi, ieri nella sala consiliare del comune trevigiano ha aperto gli “Anniversari Canoviani“. (t.d.b.)

(Ph. Imagoeconomica)