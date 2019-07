Palio delle Zattere in Brenta

Condividi

Si avvicina il giorno del Palio delle Zattere a Valstagna nel comune di Valbrenta (Vicenza). Questa sera alle 19 ci sarà la cena e poi l’anteprima delle contrade della tradizionale “corsa” sul fiume Brenta. Nel corso della presentazione si decideranno il posizionamento delle bandiere in acqua e la griglia di partenza in base all’esito di 2 prove di abilità (traino della slitta e taglio del tronco).

Domenica prossima 21 luglio invece ci sarà il palio vero e proprio.Valstagna, piccolo paese incastonato tra il Massiccio del Grappa e l’ Altopiano di Asiago, è conosciuto in tutta Italia per un’ originale e spettacolare manifestazione:

il PALIO DELLE ZATTERE.

Le nove contrade del territorio comunale si danno battaglia in una gara di velocità lungo il fiume a bordo delle rudimentali imbarcazioni per conquistare un drappo di velluto rosso recante lo stemma del comune, che donerà ai vincitori onore e prestigio e che sarà gelosamente custodito fino alla successiva edizione.

La sfida organizzata dalla Pro Loco, è anche una vera e propria rievocazione storica riconosciuta dalla Regione Veneto. Il palio segue infatti le rotte degli zattieri che nell’ antichità trasportavano legame e merci navigando fino a Venezia. E vuole ricordare il “brentanon” del 31 luglio 1851 e la più recente alluvione del 04 novembre 1966, due piene che seminarono distruzione.

Edizione dopo edizione, il Palio delle Zattere è diventano un evento di grande richiamo turistico: è l’ occasione per assistere a una gara mozzafiato in uno dei tratti più suggestivi del paese rivierasco e per visitare la Valbrenta, che offre molteplici attività e un patrimonio storico-naturalistico di inestimabile valore.

Le 9 contrade che si sfideranno sono:

+ OLIERO

+ LONDA

+ PIAZZA SAN MARCO

+ TORRE

+ MORI

+ FONTOI

+ SAN GHITAN

+ SASSO STEFANI / GIARA MODON

+ COSTA/COLLICELLO

Ore 14.30 Sfilata dal ponte di Rialto con la partecipazione del Gonfalone del Comune di Valstagna, degli Sbandieratori di Feltre, degli zattieri delle nove contrade accompagnati dalle damigelle, degli Zattieri del Brenta, del gruppo Emigranti di Valstagna e del gruppo “Le arti per Via”

Ore 16.30 PARTENZA DEL XXXIII° PALIO DELLE ZATTERE

da San Gaetano con prova intermedia all’ altezza di piazza San Marco e arrivo sotto il ponte di Rialto.

Ore 18.00 Cerimonia di premiazione dei vincitori del Palio ed estrazione della lotteria in piazza San Marco

Durante tutta la durata della manifestazione ci saranno bancarelle, mercatini e spazio gioco per i bambini.

(ph. Facebook Palio delle zattere)