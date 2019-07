«Dissequestro beni Consoli? Grande imbroglio ai danni del Veneto»

Condividi

È dura la presa di posizione del’associazione di risparmiatori danneggiati dal crac delle ex popolari venete “Coordinamento don Torta” dopo la richiesta di dissequestro dei beni dell’ex ad di Veneto Banca Vincenzo Consoli. Come riporta Giorgio Barbieri su La Tribuna di oggi a pagina 2, il presidente dell’associazione, l’avvocato Andrea Arman (in foto) parla di «grande imbroglio» .

«Abbiamo assistito ad un esperimento socioeconomico e ora in Veneto si è formato un vero e proprio cartello del credito. E alla fine abbiamo massacrato tutto per cosa? Per trovarci di fronte a contestazioni meno gravi della guida in stato di ebrezza – aggiunge Arman -. Mi auguro che a questo punto sia lo Stato a rispondere». (t.d.b.)

