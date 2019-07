Futuro di AIM ancora nella nebbia

Condividi

Linkedin email

Sembra assai complicato diradare la nebbia lungo il percorso che dovrebbe portare alla fusione tra la municipalizzata vicentina AIM e la “cugina” scaligera AGSM più altri partner.

Almeno così la pensa il consigliere comunale di opposizione Raffaele Colombara, che ha deciso di chiedere lumi al sindaco Francesco Rucco attraverso una lunga e dettagliata interrogazione.

Ultimi sviluppi

Nel tardo pomeriggio di giovedì 11 luglio il sindaco Rucco, di fronte al Consiglio comunale di Vicenza, dichiarava di essere in attesa di un documento redatto da un advisor (Roland Berger) dal quale avere valutazioni e segnalazioni su altre aziende in grado di diventare partner di AIM e AGSM per avviare un processo aggregativo più ampio. Apprendiamo che, nelle stesse ore, il medesimo documento era invece già tra le mani dei componenti del Cda di AGSM, che ne stavano discutendo i termini, così come riportato dalla stampa veronese (L’Arena, 12.07.2019). Non solo, ma tra le righe di un fumoso comunicato congiunto AGSM-AIM, riusciamo ad intuire che le due società intendono proseguire lungo la strada indicata dal documento prodotto dall’advisor, e cioè verso la mai nominata A2A. Sempre dalla stampa apprendiamo, infine, che ancora lo scorso 4 luglio, con una lettera che sarebbe stata recapitata ai sindaci Sboarina e Rucco, era stata manifestata una proposta di collaborazione e di alleanza strategica con AIM e AGSM da parte dell’altoatesina Alperia e della trentina Dolomiti Energia.

Gli interrogativi

Colmbara si chiede come mai Rucco abbia detto di aspettare un documento che era già in discussione a Verona, con il sospetto che il sindaco sapesse ma avesse deciso di non renderne partecipe il consiglio

E ancora: chi ha questo documento a Vicenza? Perché l’azienda lo tiene nascosto? O l’hanno solo a Verona e Vicenza è la solita cenerentola?

Punti interrogativi anche sulle altre due candidature e Colombara si aspetta quindi che Rucco chiarisca che strategia stia seguendo.

A questo proposito, secondo quali parametri A2A è da considerarsi il miglior partner possibile? Perché non si è presa in considerazione l’ipotesi di una gara?

Il consigliere, in qualità di Presidente della Commissione “Controllo e Garanzia”, chiederà che tutti questi nuovi documenti siano immediatamente messi a disposizione della Commissione e dei Consiglieri in tempo utile per una loro valutazione in vista della seduta della Commissione dedicata al piano industriale ed alle ipotesi aggregative di AIM che ho convocato per giovedì prossimo, 18 luglio.