Cardinale Parolin sull’autonomia: «Siamo una sola famiglia»

Ha parlato di autonomia e flussi migratori il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, a margine della consacrazione della chiesa dell’ospedale di Chioggia, Venezia. E le posizioni espresse non sono affatto in linea con quelle ribadite dal vice premier Matteo Salvini nemmeno 24 ore prima, a qualche decina di chilometri di distanza, alla festa della Lega di Oppeano, Verona.

«Pensare di creare ambiti di privilegio, magari anche dovuti a lavoro e impegno, non credo sia la strada migliore per affrontare i problemi del mondo di oggi. Il fatto di rivendicare per sé diventa un problema. Dobbiamo capire che siamo una sola famiglia, che siamo tutti sulla stessa barca: se ci salviamo, ci salviamo insieme e se ci perdiamo lo facciamo insieme. Le scelte politiche devono anche essere guidate da principi di solidarietà. Non possiamo dimenticare chi sta peggio di noi»