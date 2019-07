Tenta il colpo armato di piccone e sveglia tutti

Condividi

Linkedin email

I Carabinieri della sezione Radiomobile di Vicenza hanno arrestato un cittadino serbo per tentato furto aggravato.

I Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza, alle ore 03:00 circa di stanotte 14 luglio 2019, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato M.M, cittadino serbo classe 1986, sottoposto al divieto di dimora nella provincia di Vicenza, poiché armato di un piccone dapprima cercava di introdursi previa effrazione di una finestra all’interno dell’esercizio commerciale di parrucchiera “lo specchio” e successivamente, attraverso l’effrazione di una porta nell’attigua abitazione della proprietaria. I familiari della vittima, sentendo i rumori dal piano di sotto, contattavano i Carabinieri che prontamente intervenivano bloccando il soggetto. L’episodio è avvenuto in città, in strada Maddalene

L’arrestato al termine delle formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del Comando Provinciale di Vicenza in attesa del rito direttissimo che avverrà nella giornata di lunedì.

(Ph Wikipedia)