Non ce l’ha fatta Alvise Trincanato, il 29nne veronese investito in corso Cavour nella notte tra il 5 e il 6 luglio in città, non lontano dalla sua abitazione.

L’architetto si trovava in sella alla sua bici quando è stato travolto da uno scooter. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi.

Appassionato di giochi antichi, era presidente di un’associazione sul tema, la RiVer.