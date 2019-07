Strade di montagna: quattro motociclisti feriti in due ore

Condividi

Linkedin email

Come ogni domenica, il bollettino dei motociclisti feriti in quella che dovrebbe essere una gita sulle nostra montagne non è vuoto; fortunatamente, fino al primo pomeriggio non si registrano incidenti gravi. Tre gli interventi dei carabinieri di Belluno.

Mezzogiorno era passato da 10 minuti quando i militari di Gosaldo sono intervenuti a Cencenighe Agordino a seguito della caduta autonoma di una motociclista, una vicentina 47enne di Noventa Vicentina, che nel riprendere la SR203 scendendo da Falcade per andare verso Alleghe perdeva il controllo della moto, una Honda CB 1000, ed andava a collidere contro una panchina. La donna, non grave, veniva portata con l’ambulanza al P.S. di Agordo per le cure del caso.

Dopo 20 minuti veniva inviata un’autoradio Stazione CC Longarone lungo la SP.251 verso la diga del Vajont. Nelle vicinanze di un’autovelox un motociclista tedesco 55enne in sella ad una Triumph ha frenato bruscamente, perdendo il controllo del mezzo e rovinando a terra. Trasportato un ambulanza presso il Pronto Soccorso di Belluno per i dovuti accertamenti. Le lesioni subite non paiono gravi.

Alle tre e 10 veniva inviata un’autoradio SRM in via Tiziano Vecellio, nel capoluogo, all’altezza McDonald’s per un incidente auto-moto. Suem 118 già allertato inviava sul posto un’ambulanza per soccorrere il motociclista e la passeggera, due ventenni rispettivamente di Maserada sul Piave e Jesolo, in sella ad un’Aprilia Dorsoduro 900, che hanno riportato lievi ferite.