L’oroscopo della settimana (15-21 luglio): Leone, mordi e ringhia!

♈ – ARIETE

RISOLVI IMPROVVISANDO!

Ci potrebbero essere intoppi e disagi se non programmerai adeguatamente i giorni a venire! La responsabilità del tuo bisogno di forte attenzione in tutto ciò che ti appresti a fare va data a Venere, Sole e poi Mercurio, nel Cancro, e all’accoppiata di Saturno e Plutone nel Capricorno, un po’ dispettosi nei tuoi riguardi. Rammenta che però certe problematiche nate all’improvviso si risolvono bene con l’improvvisazione!

♉ – TORO

CREATIVITÀ FECONDA

Urano nei Primi Gradi del Segno ti vuole dinamicissimo, veloce e capace di passare dal detto al fatto in un battibaleno! La Luna che all’inizio settimana ti agevola, comporta una creatività veloce, immediata e qualche volta addirittura geniale. Il periodo è pieno di sane e vivaci iniziative, ispirate anche da Saturno e Plutone molto condiscendenti. Occhio a che Marte e Mercurio non ti rendano eccessivamente precipitoso e pressapochista.

♊ – GEMELLI

LUCIDA PROGETTUALITÀ

Questa potrebbe rivelarsi una settimana di pausa, di tranquillo e ritemprante relax, di ripensamento a certe decisioni prese d’impulso. Da usare magari per rivedere con calma programmi che investono i mesi a venire, i quali ridimensionano progetti tropo azzardati rispetto alle tue forze attuali. Sostenibilità e facilità di esecuzione sono da privilegiare in ogni campo. La vicinanza di chi ti vuol bene e sa consigliarti è preziosissima.

♋ – CANCRO

RINTUZZERAI OGNI CONTRASTO

Attualmente c’è un sano confronto fra i valori cancerini, sostenuti da Venere, dall’energetico Sole e dal rientro di Mercurio nei Gradi Zodiacali che ti riguardano, e i solidi valori situati nel Capricorno. Ma se in precedenza ti sembrava di lottare contro i mulini a vento, ora le stelle ti danno valida manforte nel sostenere le tue tesi. Rinvigorito dal sostegno di chi ami, convinto di esser nel giusto, rintuzzerai ogni negativo contrasto.

♌ – LEONE

MORDI E RINGHIA…

Con l’uscita di scena del comunicativo Mercurio, solo il volitivo e impetuoso Marte resta nel tuo bel Segno. È chiaro che certe tensioni potrebbero non avvalersi, per una pronta soluzione, della diplomazia giocosa, ma che debbano puntare sull’impeto e sulla ferma volontà d’imporsi per farti trovare le soluzioni adatte al momento e alle circostanze! Segui i consigli delle stelle e abbaia, mordi e ringhia laddove se ne intravveda la necessità.

♍ – VERGINE

PROSEGUI SENZA ESITAZIONI!

Gli affari vanno essenzialmente bene perché hai seguito le indicazioni dettate dall’istinto. Ma Giove e Nettuno sussurrano che gli incassi attuali sarebbero da investire subito per proseguire con le linee guida che hai privilegiato ultimamente verso quel pieno successo che tenti di raggiungere… Hai le idee chiare, sulla spinta di Urano e di Saturno-Plutone e gli astri ti appoggiano pienamente. Quindi vai avanti senza esitare.

♎ – BILANCIA

AFFETTO, COMPLICITÀ E SINTONIA

In famiglia, anche grazie alla affettuosa disponibilità che ti verrà suggerita dalla Luna, ci sono bei momenti di ottima intesa e di scorrevole solidarietà. La Luna piena avverrà proprio nel settore che per te implica la famiglia e il buon accordo fra i membri del clan. L’indice celeste che ti invita a rafforzare i legami domestici è molto ben evidenziato dagli avvenimenti astrali del momento. Affetto, complicità e sintonia ci sono.

♏ – SCORPIONE

OPPORTUNITÀ AFFETTIVE

Lo Scorpione ha ora delle alleanze formidabili, rappresentate naturalmente dal forte Nettuno nei Pesci, e da Venere, Sole e poi anche Mercurio nel Segno amico del Cancro. I tasselli di un fortunato disegno si posizionano al loro posto quasi per magia, con il minimo sforzo da parte tua! Interessante l’indicazione di Venere e Mercurio: opterà per amori nati in viaggio o con personaggi decisamente più giovani e inesperti?

♐ – SAGITTARIO

SEI PIÙ SEXY CHE MAI…

Le attuali iniziative che prenderà il saggio e dovizioso Giove, posizionato nel tuo bel Segno, sono rese ancor più determinate e fulminee dai suggerimenti di un volitivo Marte nel Leone. Metterti subito all’opera adesso è nella tua natura, e sarà un atteggiamento molto produttivo sia per l’economia e sia per il prestigio che andrai a perseguire. In campo amoroso aspettati avance e arditi corteggiamenti, vista la carica di sex-appeal…

♑ – CAPRICORNO

COINVOLGI CHI TI AMA

Martedì 16, nel 24esimo Grado del Segno avverrà l’annuale fase di Luna Piena. Aspettai con gioia uno dei momenti di massima visibilità nel tuo campo, con riconoscimenti e attestazioni di stima che coronano una fase di intenso impegno, nella quale ti sei prodigato al “mille per cento”. Venere ti farà però capire che la controparte affettiva forse talvolta è rimasta ai margini della tua fatica. Sarebbe il caso di coinvolgere ben di più chi ti ama!

♒ – ACQUARIO

ACCORDO DA MIGLIORARE

Con soci e collaboratori importanti forse l’accordo adesso non è perfetto. Magari perché alcuni di loro giocano allo scaricabarile e non si prendono la responsabilità di quello che fanno o che dovrebbero portare a termine, ma si sono alquanto distratti e appunto per questo non sembrano affatto sulla via della vera conclusione. Nel lavoro è meglio puntare su una capacità di collaborazione molto più attiva. Dovresti parlarne subito…

♓ – PESCI

CAPTI TUTTO COME UN RADAR

Diciamo pure, guardando le amiche stelle, che il periodo è decisamente fecondo, costruttivo e presenta una positività molto intensa. Perché? Perché Sole, Venere e poi anche Mercurio tutti e tre nel Cancro si schierano dalla tua parte, perché Nettuno ti rende capace di captare come un radar ogni situazione che meriti la tua attenzione. E infine perché sei talmente felice sentimentalmente che tutto il resto passa in seconda linea!

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)