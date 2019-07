Veneto spazzato dal vento e colpito dalla grandine

Condividi

E’ lunghissima la lista degli interventi per il maltempo dei vigili del fuoco del Veneto, nel tardo pomeriggio di sabato, praticamente in tutta la regione. Non si registrano feriti gravi. Danneggiate alcune auto dalle piante cadute e dalla grandine, di cui si attende di conoscere il bilancio dei danni anche nel settore agricolo. Disagi alla circolazione nei momenti di precipitazioni intense.

Nel Veneziano, la protagonista è stata la grandine, che si è abbattuta con veemenza nella zona di Mestre imbiancando le strade. Finita la bufera, l’home festival ha proseguito regolarmente il programma.

Nella Marca, è stato il vento a colpire, facendo crollare numerose piante; una, a Villorba, è finita su una casa, davanti all’ingresso. In città una impalcatura in borgo Mazzini è crollata su tre auto. A Carbonera la tempesta ha abbattuto un palo Telecom. Si segnalano anche due incidenti, a Salgareda e a Ponte di Piave.

Nel Padovano, di rilievo l’intervento dei vigili del fuoco a Gazzo Padovano (foto), dove un grosso albero grosso albero (circa 30 metri) è collassato sul tetto di Villa Tacchi . Schiacciata la ex stalla ora adibita a cucina al piano terra e camere al secondo piano.

Anche nel Vicentino il protagonista è stato il vento: circa una ventina gli interventi in tutta la provincia, anche in città, per rimuovere alberi e rami caduti su strade e auto. Ad Asiago, un ultra leggero finito fuori pista a causa di una folata di vento.

Meno intensa la tempesta sul Rodigino e sul Veronese, dove non si registrano danni.