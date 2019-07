«Autonomia, al Sud i risparmi del Nord? Una beffa»

Condividi

Il presidente di Confartigianato Veneto Agostino Bonomo è intervenuto oggi sull’ipotesi circolata nei giorni scorsi da parte del Movimento 5 Stelle di vincolare la concessione dell’autonomia differenziata a Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna a una compensazione di queste Regioni nei confronti di quelle più povere. «Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata – afferma Bonomo – ma è prevalso un racconto, soprattutto verso il Veneto delle 23 materie, di un presunto egoismo territoriale».

Il presidente di Confartigianato Veneto critica in particolare la «comparsa del concetto, indigesto e di

sapore ricattatorio, della compensazione. Per bilanciare il tentativo di una più corretta redistribuzione e soprattutto di un maggiore impegno nella gestione della cosa pubblica e magari condizionare le Regioni più sfidanti, come lo sono le tre battistrada della richiesta di ulteriori forme di autonomia, le Regioni meridionali, ben spalleggiate da forze politiche del tutto trasversali, hanno chiesto un ulteriore incremento del fondo di perequazione. Come dire, care

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna…voi fate pure efficienza e ciò che risparmiate noi lo destiniamo a rafforzare privilegi, spesa corrente, inefficienze».

«Una autentica beffa, ovviamente indigeribile; confido che nessuno dei tre governatori finisca per accettare, magari per sfinimento, un simile scambio – aggiunge Bonomo -. Anziché affrontare la questione della qualità della spesa pubblica, della semplificazione dell’apparato pubblico, della riduzione dei costi eliminando sprechi e inefficienze si finisce per dividere ancor più il Paese, tra Nord e Sud e, all’interno delle stesse due aree, tra chi lavora e produce e chi invece intende continuare a godere di rendite e parassitismo. Non meravigliamoci poi – conclude il presidente di Confartigianato imprese Veneto -se una simile situazione finirà per produrre, da un lato ulteriore sfiducia nella politica e, dall’altro, l’accensione di nuovi rancori». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Vvox)