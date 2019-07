Condividi

Orrore a Milano dove una madre di 27 anni ha patteggiato 3 anni di pena per aver appoggiato sul corpo del figlio per 11 volte il ferro da stiro bollente. La sua colpa? Essere tornato a casa con i pantaloni strappati. Come riporta il Corriere della Sera, sul corpo del piccolo, che ora si trova in una comunità protetta, sono state trovate 11 bruciature e 26 ecchimosi. Indagato anche il compagno della donna.

(ph: shutterstock)