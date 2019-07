30 anni fa il concerto dei Pink Floyd a Venezia [VIDEO]

Condividi

Era il 15 luglio 1989: Venezia si stava preparando ad accogliere quello che sarebbe diventato un concerto che sarebbe rimasto impresso nella storia. Dopo tre date all’Arena di Verona, una a Monza, due a Livorno e due a Cava dei Tirreni, i Pink Floyd avevano deciso di concludere il loro tour italiano in grande stile, scegliendo la Laguna come palcoscenico. Un concerto completamente gratuito, davanti a San Marco, su un palco galleggiante. La band era talmente entusiasta dell’idea che decise di integrare di tasca propria i costi dell’evento.

Il concerto coincise con la festa del Redentore e riuscì a radunare oltre 200 mila spettatori. L’evento fu prodotto dalla Rai e trasmesso in mondovisione. Non mancarono le polemiche e i rimpalli di responsabilità, sia per quanto riguarda le condizioni in cui venne lasciata piazza San Marco, sia per il ritardo a pulirla e sia per quanto costò il tutto: si parla di un miliardo di vecchie lire messo dalla Tv di Stato e alcune centinaia di milioni di lire messi dai Pink Floyd stessi.

Scaletta del concerto a Venezia:

Shine On You Crazy Diamond (Part I-V)

Learning to Fly

Yet Another Movie

Round and Around

Sorrow

The Dogs of War

On the Turning Away

Time

The Great Gig in the Sky

Wish You Were Here

Money

Another Brick in the Wall (Part 2)

Comfortably Numb

Run Like Hell

