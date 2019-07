L’azienda non va in ferie ma ti fa lavorare in spiaggia

Condividi

Linkedin email L’azienda chiude, ma si lavora da casa, o, perché no, dalla spiaggia. Un esperimento che ha lo scopo di aumentare un «indicatore chiave» secondo il giovane imprenditore di Rovigo Giorgio Soffiato, cioè la felicità delle persone. Come riporta Alice Sponton sul Gazzettino di oggi, Soffiato, fondatore dell’azienda Marketing Arena ha avviato la sperimentazione già durante la settimana lavorativa: il venerdì infatti l’azienda chiude e si lavora da casa. Quest’anno l’idea si amplia alla stagione estiva: per tutto il mese di agosto i 35 dipendenti non andranno in ufficio, che resterà chiuso, ma lavoreranno, a turni, seguendo il principio dello smart working, cioè da casa o da qualsiasi altro luogo dotato di wi fi. (t.d.b.) (ph. Shutterstock)

