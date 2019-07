Lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e tenta suicidio

Condividi

Ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano di un palazzo di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, e poi l’ha seguita buttandosi lui stesso. La piccola è morta sul colpo mentre lui, un 35enne del posto, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli. I carabinieri stanno indagando. Dalle prime ricostruzioni, l’uomo e la madre della piccola si stavano separando. Lui avrebbe approfittato di un momento in cui la donna si trovava in un’altra stanza per compiere il folle gesto. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos