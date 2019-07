Suoni di Marca Festival: tutto il programma

Condividi

Si avvicina un altro grande evento musicale in Veneto. Inizia infatti giovedì 18 luglio Suoni di Marca Festival a Treviso, che porterà in città nomi di spicco del panorama musicale, coprendo diversi generi ed esibendosi su due distinti palchi. Il festival, ad ingresso gratuito, si svolge in centro, ai bastioni Santi Quaranta, fino al 4 agosto.

Programma main stage

18/07 The Original Wailers · Sir Oliver Skardi

19/07 I Ministri – La Scimmia – The Bastard Sons of Dioniso

20/07 Alan Sorrenti | Alberto Fortis

21/07 Ex-Otago – Vettori – I Lara

22/07 The Original Blues Brothers Band – Lois Mahaila Music – Habaka Music

23/07 Luca Barbarossa | Frankie Hi-Nrg Mc–Djset

24/07 Nada | La Rappresentante di Lista

25/07 80 Festival Radio Company

26/07 Tango y Cielo El Cachivache Quinteto

27/07 Eugenio Bennato Taranta Power Benito Madonia Quartet

28/07 Tre Allegri Ragazzi Morti – Doberman

29/07 Village People – Glitter disco

30/07 Maz Gazzè – Lorenzo Citadini

31/07 Anna Calvi – Giulio Casale

01/08 Omar Pedrini – 23 Corporation – Rezophonic – Pierpaolo Cornello

02/08 Matt Bianco – Kim Bingham –

03/08 Eugenio Finardi – Iacampo

04/08 Bandabardò – Onde Beat

Programma second stage

18/07 Lobby Boy – Mangroovia – Coolplay aka Friday – Roger Ramone

19/07 La Gabbia – Giulia Baldissera – Sjake the Rockfather – Star on 45

20/07 Under the Snow – Apta Zoota – Teste scalze – Allen & Set

21/07 Gilet – Showcase – Dj Axel WoodPecker

22/07 La Via – Patrick Bagaz – Leonardo Foi

23/07 Warerbox – Pino Nuvola – Alessio Santoro – Renato Anti Coi Guanti

24/07 Annabit – Chiara Patronella – The Obscure music club – Dj Matt

25/07 Emanuele Conte – Umberto Ravazzolo dj – Funkriminal – Hsh Band

26/07 I Sogni di Dickens – Soul Vibes Duo – Alex Romano – Fabrizio Genovese

27/07 Elianto – Dump – Effenberg – Francesco Zennaro dj – Alex Paone

28/07 Denoise – N.A.N.O. – Cadoni – Artface – dj Paolo Spilly – Invisivibe

29/07 Sun Beat Air Orchestra – The Cliff – dj Matt – dj Sorbara

30/07 Siveral – Asia Ghergo – Fabio Gerbino

31/07 Infuso – Matthew Road – Star on 45 – Avo

01/08 Legendas – Aleyska – Dirty Ram – dj Axel WoodPecker

02/08 Ropsten – Lumakalè – dj Alex Paone – dj Umberto Ravazzolo

03/08 Vertigine dei Giganti – Anna Bassy – Putano Hoffman Treid Events – Shake the Rockfather

04/08 The Admirals – Concorso canoro fiore d’argento – dj Fabio Gerbino – La banda della lambada radio trash nord sud ovest est

