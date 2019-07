Autonomia, Lezzi: «Progetto Emilia più normale di quello Veneto»

Condividi

Barbara Lezzi, durante la sua ospitata ad Agorà Estate RaiTre è tornata sulla questione autonomia affermando che durante l’ultima riunione le è venuto un dubbio: «La Lega la vuole davvero?». Il ministro per il Sud ha poi parlato dei governatori di Veneto e Lombardia, Luca Zaia e Attilio Fontana, affermando di venir attaccata da loro ogni giorno «Ma non mi interessa. Non ho paura e non devo rispondere a loro ma ai cittadini italiani, veneti e lombardi compresi». Parole di elogio invece per l’Emilia Romagna: «Il suo progetto è molto più normale, chiede autonomia a livello amministrativo. Mi convince di più».

Infine parla del nuovo vertice che si terrà venerdì: «Mi aspetto che venga portato il testo dell’articolo 5, quello sulle risorse finanziarie, che il ministro Stefani si era impegnata a rielaborare, con il ministro dell’Economia Tria, secondo le istanze e le proposte approvate durante la prima riunione. Da lì si può poi partire, procedendo per l’attribuzione delle materie. Ma senza tornare alle gabbie salariali: noi il paese indietro di 50 anni non lo riportiamo. Si dice spesso che il Movimento è ostile all’autonomia: questo non è vero, l’importante è che si facciano delle richieste che possano, secondo il dettato costituzionale, essere accettate. Altrimenti mi chiedo se la Lega non si stia dicendo che le autonomie non le vuole».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)