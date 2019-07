Capannone-discarica sotto sequestro ma nessuno bonifica

Condividi

Il fenomeno dei capannoni vuoti utilizzati per stipare rifiuti, spesso provenienti dal Sud, non è più una novità. Che la magistratura apra inchieste e sequestri gli stabili è cronaca quasi quotidiana. Se la giustizia fa il suo corso, o almeno ci prova, lo smaltimento delle “scoasse”, più o meno inquinanti, invece è tutt’un altro discorso.

Lo denuncia sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale pentastellato Jacopo Berti, con un video girato nella zona artigianale di Casale di Scodosia, nella bassa padovana.

Il capannone in questione appartiene ad un imprenditore locale che l’aveva affatto ad una società di cui non si è troppo preoccupato di vagliare il pedigree. Il risultato è stato che l’edificio si è riempito di rifiuti in qualche notte e l’affittuario è scomparso. Sulla vicenda la magistratura di Modena ha aperto un’inchiesta.

E’ passato un anno ed i rifiuti sono ancora lì

A chi va addebitata la bonifica, che costerà 800 mila euro, di fronte a società nullatenenti, a imprenditori che non hanno le risorse per pagare illeciti altrui e a un Comune che di certo non può sobbarcarsi operazioni da cinque zeri di spesa?

