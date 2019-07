Le previsioni meteo di oggi

Condividi

Le previsioni meteo di Arpa Veneto

mercoledì 17. Sulle zone pianeggianti, cielo in prevalenza poco nuvoloso con spazi di sereno più persistenti sulla costa e qualche nube in più verso l’interno dal tardo pomeriggio; in montagna, crescente variabilità con ampi spazi di sereno fino al mattino e nuvolosità irregolare in successivo aumento.

Precipitazioni. Inizialmente assenti e poi alcuni rovesci o temporali con probabilità in aumento fino a bassa (5-25%) sulle zone pedemontane, medio-bassa (25-50%) su quelle prealpine e medio-alta (50-75%) su quelle dolomitiche.

Temperature. Minime in contenuto aumento sulle zone montane, stazionarie o in lieve aumento sull’alta pianura, in leggera diminuzione altrove; massime senza notevoli variazioni sulle zone montane, perlopiù in contenuto aumento su quelle pianeggianti.

Venti. In quota prevalentemente deboli dai quadranti occidentali, salvo occasionali moderati rinforzi; altrove in prevalenza deboli di direzione variabile, ma in qualche momento durante le ore diurne localmente moderati dai quadranti meridionali su bassa pianura e costa per brezze.

Mare. Nelle prime ore da poco mosso a quasi calmo, anche calmo in mattinata, poi tendente a divenire poco mosso.

giovedì 18. Variabilità, a tratti anche instabilità, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi.

Precipitazioni. Alcuni passaggi di rovesci o temporali dalla tarda mattinata all’inizio della serata, sulle zone montane da sparsi a temporaneamente diffusi, su quelle pianeggianti da sparsi sull’entroterra a locali sulla costa; probabilità nel complesso medio-bassa (25-50%) su bassa pianura e costa, medio-alta (50-75%) altrove.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni sulle zone montane, perlopiù in aumento su quelle pianeggianti; massime in moderato calo, specie sulla pianura interna.

Venti. In quota deboli o a tratti localmente moderati, dai quadranti occidentali; altrove deboli di direzione variabile, salvo temporanei moderati rinforzi dai quadranti orientali nelle ore diurne soprattutto su costa e zone adiacenti.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo, anche calmo sottocosta alla sera.

Tendenza

venerdì 19. Variabilità, con maggiori spazi di sereno in pianura e almeno a tratti maggior nuvolosità in montagna; sarà probabile qualche rovescio o temporale specie nel pomeriggio sulle zone interne; rispetto a giovedì le temperature minime non cambieranno molto, le massime saranno in moderato aumento sull’entroterra e pressochè stazionarie sulla costa.

sabato 20. Spazi di sereno anche ampi e qualche temporaneo addensamento nuvoloso soprattutto verso l’interno, dove non sarà da escludere qualche locale rovescio o temporale specie nel pomeriggio; per le temperature prevarranno lievi aumenti, salvo valori minimi localmente stazionari o in leggera diminuzione