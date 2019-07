Eclissi di luna, dove vederla in Veneto

Condividi

Linkedin email

Stasera tutti con gli occhi all’insù per l’eclissi parziale di luna, fenomeno non così raro ma sempre suggestivo da guardare. Ma dove vedere al meglio il nostro magico satellite? Ecco alcuni luoghi gratuiti, dove non c’è inquinamento luminoso che possa disturbare lo spettacolo.

In provincia di Belluno andiamo dal centro astronomico di Arson, che permetterà di osservare il fenomeno sia al telescopio sia con potenti binocoli astronomici, al parco nazionale delle Dolomiti bellunesi dove si potrà osservare la luna ad occhi nudo magari distesi su un prato con coperta e qualche bibita. A Padova i posti migliori si trovato sui Colli Euganei: da Arquà Petrarca all’Anfiteatro del Venda a Galzignano Terme.

In provincia di Treviso come non citare Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene entrate da pochissimo nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco. Segnaliamo anche la Rocca di Asolo. In provincia di Rovigo per ammirare l’eclissi di luna recatevi al Parco del Delta del Po o passate una serata romantica in spiaggia a Rosolina, rilassandovi ascoltando il rumore delle onde che si infrangono nel bagnasciuga.

A Venezia c’è semplicemente l’imbarazzo della scelta: dalle rive del Canal Grande a quelle della Giudecca oppure all’Oasi di Ca’ Roman a Pellestrina. A Verona il Castel San Pietro è l’ideale oppure in provincia come non citare il Borghetto sul Mincio, l’Osservatorio del Monte Baldo oppure, perchè no, una bella passeggiata sulle rive del lago di Garda.

Infine, a Vicenza e provincia il punto migliore dove ammirare la luna è sicuramente l’Altopiano di Asiago ma non disperate: ci sono posti anche più vicini alla città come Monte Berico, i Castelli di Giulietta e Romeo a Montecchio Maggiore, Bassano del Grappa e Marostica.

(ph: shutterstock)