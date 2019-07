«Sporca neg*a puzzi » e la picchia: nessuno interviene

Sta facendo indignare il popolo dei social il post shock di Luca Vazzoler, amico della vittima, una giovane benziania di nome Susy, dove racconta cosa accaduto venerdì alle 15 nei pressi del distributore Energyca di Vazzola, nel Trevigiano, in via Cesare Battisti.

Entrando con la macchina quasi si scontrava con un furgone bianco che correva dentro il piazzale per andare al bar lì attaccato (bar che, ci tengo a precisare, non c’entra nulla con Energyca). Lei suona il clacson, gli fa notare che è pericoloso guidare così in un piazzale dove passano clienti e ne nasce una discussione, che culmina con questo omone grande e grosso che le tira dapprima un ceffone facendole perdere gli orecchini e sanguinare l’orecchio, per concludere con un calcio all’altezza del ginocchio del quale porta ancora ovviamente l’ematoma. Il tutto condito da insulti tipo “put..na”, “sporca neg..a puzzi”