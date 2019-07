Temptation Island, com’è finita veramente tra Jessica e Andrea?

Condividi

Linkedin email

Ieri sera è andata in onda la puntata di Temptation Island dove i veneti Jessica Battistello e Andrea Filomena sono arrivati alla resa dei conti. Dopo gli ennesimi video che mostravano la fidanzata sempre più vicina al single Alessandro, Andrea ha chiesto il secondo falò di confronto affermando che se ne sarebbe andato la sera stessa anche se Jessica non si fosse presentata.

Ma la ragazza arriva e iniziano le reciproche accuse.

«Siamo venuti qui perché avevi dei dubbi – ha attaccato Andrea -, ma quello che ho visto è schifo! Ti sei mai chiesta come stavo io? Io a differenza tua ho fatto un percorso che mi ha fatto capire che sono una bellissima persona. Tu hai sempre detto di me solo cose negative. Da te non me lo sarei mai aspettato. Hai detto che rinunciare al matrimonio è stata la cosa più bella della tua vita, ma ti rendi conto di quello che eri per me?». Jessica risponde: «Io e Andrea ci siamo amati tanto ma ci siamo fatti anche tanto del male, lasciarsi è la cosa giusta. Io so quello che ho passato fuori di qui, non me l’aspettavo di provare dei sentimenti così forti, non puoi a 25 anni stare chiusa in casa depressa, e l’ho capito qui dentro, quindi grazie».

Finito il confronto, i due decidono di uscire separati.

Jessica, dopo il falò, si incontra con il single Alessandro Zarino e i due escono mano nella mano con l’intenzione di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere.

Ma com’è davvero finita? Tra i due è nata una relazione oppure si è trattato di un fuoco di paglia? E’ difficile dirlo con certezza soprattutto perchè le coppie sono tenute a rispettare un accordo di riservatezza con il programma in attesa dell’ultimissima puntata che mostrerà come si sono evolute le cose una volta che le telecamere si sono spente.

Possiamo però fare delle ipotesi guardando gli indizi che ci danno i social. Su Instagram Alessandro Zarino ha iniziato a seguire Jessica ma il follow non è stato ricambiato. Inoltre da tempo gira voce che il tentatore salirà sul trono di Uomini e Donne. Per ora dai diretti interessati silenzio assoluto, ma fra qualche puntata scopriremo di certo come sarà andata a finire.