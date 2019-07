«Basta falsità: Unesco ha premiato territorio, non prosecco»

Condividi

«Il riconoscimento Unesco alle colline di Conegliano Valdobbiadene ha generato informazioni non corrispondenti alla realtà». Per questo motivo la Confraternita di Valdobbiadene ha deciso di intervenire per mettere alcuni puntini sulle i. «Desideriamo innanzitutto ricordare che il riconoscimento Unesco si riferisce al territorio e non al prodotto. Si tratta di una nomina assegnata a un’area modellata dall’uomo, che nel corso dei secoli ha saputo disegnare la tessitura di un paesaggio incantato, dove storia, cultura, usi, costumi, clima e terra si fondono nel vero significato di territorio. È questo un tema a noi caro e ora ci auguriamo che, nel momento in cui esso gode del maggior successo possibile, venga colta l’occasione di mettere ordine, di tornare all’originalità che ha reso possibile questo successo».

La Confraternita prende posizione nei confronti del territorio, delle cantine e del prodotto, a tutela di ogni consumatore. «In questo panorama, infatti, avvertiamo il dovere morale di assumerci la responsabilità della riaffermazione dell’identità, come sottolinea il nostro Gran Maestro Loris Dall’Acqua che ricorda come nel 1946 i nostri quattro padri fondatori, con lungimiranza, avevano intuito la forza insita nella vocazione vitivinicola delle nostre meravigliose colline. Con la caparbietà che caratterizza le persone con profonde radici, hanno affrontato i terribili momenti della ricostruzione post bellica. Noi oggi dobbiamo ritrovare queste radici».

La soluzione è quindi quella di «unirci per una coerenza territoriale, nella corrispondenza tra parole e azioni, che permetta a tutti i protagonisti di questo paesaggio passato alla storia di ritrovare la propria identità autentica, ulteriore patrimonio da tutelare e tramandare alle future generazioni, ben oltre il fenomeno “prosecco”».

(ph: shutterstock)