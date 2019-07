«Sei incinta, non puoi presiedere»: caos in commissione giustizia

Condividi

Fonti parlamentari hanno riferito all’Adnkronos che Andrea Romano, deputato del Pd, avrebbe apostrofato la presidente della commissione Giustizia, Francesca Businarolo, dicendole che non sarebbe in grado di presiedere perché incinta. Parole che sarebbero state pronunciate durante i lavori sul dl sicurezza bis in commissione congiunta, Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera e che avrebbero scatenato la reazione dei deputati e del presidente della Affari Costituzionali del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Brescia, che ha definito «riprovevole» quanto accaduto e ha invitato tutti i gruppi a stigmatizzare.

Ma Romano nega tutto: «E’ stato un tentativo di strumentalizzare e ridicolizzare l’ostruzionismo del Pd in commissione e dare una mano a Salvini, questa è la verità». Poi ha scritto un messaggio diretto a Francesca Businarolo: «Gentile Onorevole Businarolo. Mi è stato riferito che questa mattina, alla ripresa dei lavori delle Commissioni congiunte Giustizia e Affari Costituzionali già interrotti con la sospensione di poco precedente, l’on. Brescia avrebbe fatto mettere a verbale mie presunte dichiarazioni rese nella Sala del Mappamondo secondo le quali io avrei sostenuto che il suo stato di gravidanza avrebbe dovuto impedirle di svolgere con equilibrio le sue funzioni di presidente di commissione. La ricostruzione dell’On. Brescia è del tutto arbitraria e fondata su totale falsità, non avendo io mai affermato (né tantomeno pensato) che la sua gravidanza fosse di ostacolo alle sue funzioni di presidente. Quello che ho affermato (e che penso con convinzione) è che Lei, onorevole Businarolo, questa mattina non abbia svolto con correttezza le sue funzioni di presidente in quanto non ha concesso ai deputati di opposizione che lo chiedevano di svolgere i propri interventi per la durata di cinque minuti per gruppo e per emendamento che erano stati decisi ieri nell’ufficio di presidenza della commissione, pur contro la nostra opinione. In nessun caso e mai mi sarei permesso di riferirmi alla sua condizione di gravidanza come ad un ostacolo. Cordialmente, Andrea Romano».

Per tutta risposta Brescia replica: «La vergogna dell’onorevole Andrea Romano non ha confini. Quanto accaduto è qualcosa di veramente increscioso, inaccettabile e schifoso. Oggi in commissione l’onorevole Romano ha chiaramente detto che la presidente Businarolo non è in grado di presiedere perché incinta e per questo è stato allontanato dall’aula della commissione. È assurdo che s’inventi di non aver mai pronunciato quelle parole anziché chiedere scusa e recuperare un minimo di dignità».

La diretta interessata Businarolo commenta: «Mio malgrado, sono stata protagonista di una vicenda che dimostra come i pregiudizi sessisti siano duri a morire se vivono nelle Aule parlamentari. La vicenda non mi rattrista

personalmente ma fa riflettere sugli atteggiamenti di uomini che guardano l’altra metà del mondo, il mondo femminile, con superiorità e arroganza. Dispiace che Romano non abbia voluto scusarsi».