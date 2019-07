Aggredisce i carabinieri alla sagra: arrestato

Condividi

Linkedin email

Nell’arco serale notturno tra il 16 e il 17 luglio i Carabinieri del Comando Provinciale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato l’intera provincia – con un’attenzione maggiore ai territori delle Compagnie di Thiene, Schio e Bassano del Grappa – finalizzato a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, in particolar modo la criminalità predatoria in danno di private abitazioni ed aziende (intensificando la vigilanza soprattutto nelle aree residenziali periferiche, più esposte alla commissione di furti), nonché l’esercizio della prostituzione di strada.

Nel corso dell’attività, a cui hanno preso parte, oltre al normale servizio, 16 pattuglie delle Stazioni Carabinieri, nonché personale dei N.O.R.M. delle Compagnie, sono stati eseguiti numerosi posti di controllo alla circolazione stradale sugli snodi viari strategici, anche nei pressi dei locali maggiormente frequentati dai giovani, nel corso dei quali sono stati controllati complessivamente più di 90 veicoli e circa 200 persone, 41 delle quali straniere in possesso di regolari documenti di soggiorno.

Il bilancio complessivo dell’attività registra un arresto, 6 denunce a piede libero e 2 persone segnalate alla Prefettura per uso di sostanze stupefacenti.

Detenuti e condannati

Nel contempo sono stati intensificati i controlli a carico di soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale; 14 le persone sottoposte al regime di detenzione domiciliare controllate, tutte regolarmente rintracciate al proprio domicilio. I carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno invece denunciato all’A.G. un 52enne originario di Roma, residente a Vicenza, il quale, sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza nell’abitazione nell’arco notturno, verso l’una non veniva trovato in casa.

Lavoro

Grazie all’ausilio di equipaggi del Nucleo CC. Ispettorato del Lavoro di Vicenza e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Padova, giunti in supporto, sono stati sottoposti a controllo anche alcuni esercizi pubblici. A seguito di tale attività, è stato denunciato in stato di libertà un 36enne originario del Bangladesh, titolare di un call center di Vicenza, per alcune violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Droga

Controllate infine anche aree di possibile spaccio di sostanze stupefacenti. Un 52enne di origine tunisina, residente a Isola V., pregiudicato, responsabile di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo, nel corso del controllo dei militari di Schio, è stato trovato in possesso di circa quattro grammi di eroina e venti di marijuana, sequestrati dai carabinieri. Due le persone segnalate alla Prefettura per assunzione di stupefacenti: un 29enne italiano di Chiuppano ed un 27enne originario dell’Ecuador, entrambi trovati in possesso di modica quantità di marijuana.

Aggredisce i carabinieri

La persona arrestata è un 44enne di Montegalda, F.M., resosi responsabile di resistenza a P.U. e danneggiamento aggravato. L’uomo, verso le 2, in stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche, ha aggredito alcuni avventori presenti ad una sagra in svolgimento a Cresole di Caldogno; immediato l’intervento dei carabinieri della stazione di Sandrigo, che una volta giunti sul posto sono stati a loro volta aggrediti dall’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo. A quel punto il 44enne è stato immobilizzato e tratto in arresto.

Furti

Due cittadini polacchi di 55 e 53 anni, sono stati denunciati dai carabinieri di Valdagno perché responsabili del furto di merce varia per un valore di circa 100 euro all’interno del supermercato Famila di Creazzo.

Fogli di via

I carabinieri della Compagnia di Vicenza hanno invece denunciato all’A.G. un 52enne originario di Roma, residente a Vicenza, il quale, sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza nell’abitazione nell’arco notturno, verso l’una non veniva trovato in casa. Il secondo denunciato è un un 24enne italiano di Torrebelvicino, controllato nel comune di Schio nonostante fosse colpito da Foglio di Via Obbligatorio da quel centro.

Le parole del colonnello Santini