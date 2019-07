Maxi rissa in piazza, mesi di indagini: 10 denunciati

Condividi

Dopo mesi di indagini, 10 persone sono state denunciate in stato di libertà per aver causato la maxi rissa scoppiata il 13 aprile scorso in piazza Vittorino da Feltre, in provincia di Belluno. Tra loro una ragazza minorenne mentre gli altri hanno tra i 18 e i 29 anni e sono di nazionalità kosovara, macedone e italiana. La rissa sarebbe scattata per futili motivi. Alcuni di loro sono ricorsi alle cure del pronto soccorso per lievi lesioni.