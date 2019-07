Multiutility, Aim: «anche con A2A controllo resterà a noi e Agsm»

Il controllo di Aim e Agsm deve restare pubblico, cioè ai Comuni di Vicenza e Verona, anche dopo l’ingresso di un terzo partner industriale. A ribadirlo è l’amministratore unico della multiutility vicentina Gianfranco Vivian in un’intervista di Alessia Zorzan sul Giornale di Vicenza di oggi.

Vivian rassicura sul modus operandi della lombarda A2A, candidata principale come futuro socio delle due multiservizi vicentine:

Mentre Hera ha un approccio di acquisizione; A2a propone un modello, cosiddetto “multiutility dei territori” che mantiene le identità locali, anche fisicamente, condividendo gli aspetti industriali. Possiamo avere il vantaggio di utilizzare asset e know how di una grossa impresa, essendo piccoli.

L’ad di Aim sottolinea che l’accordo dovrà prevedere garanzie:

Nel nostro piano sarebbe prevista la nascita di una nuova società, perché non siamo noi a vendere qualcosa, ma siamo noi che acquistiamo. Facciamo entrare nella nostra società degli asset e li concambiamo con delle azioni o delle quote. La nostra richiesta presenta dei punti: il controllo pubblico e un piano quinquennale di investimenti, la tutela di occupazione e indotto.

Il numero uno della multiutility berica entra nel dettaglio del futuro assetto:

Abbiamo fatto 70 milioni di euro di bond per fare investimenti. La società avrà la possibilità di arrivare a 200, 300, 500 milioni, senza aumenti di capitale. La rappresentazione sarà quella che corrisponderà alle quote societarie che verranno attribuite. Chiaramente, se fosse nel caso di A2a, a fronte di meno quote dovrà avere più presenza nel consiglio per contemperare la possibilità di consolidare i risultati fatturati.