Grandi navi a Venezia, milioni di turisti dicono sì

Nonostante il dibattito sempre più acceso che avvolge la questione grandi navi a Venezia e la posizione sempre più netta e negativa di residenti e politica, i turisti dicono sì. Secondo uno studio di crocierissime.it, infatti, l’Italia è uno dei Paesi europei che riceve ogni anno più crocieristi con quasi 11 milioni di persone registrate nel 2018 e già 3 milioni di passeggeri nei primi quattro mesi del 2019.

In vetta alla classifica dei porti italiani dove i crocieristi preferiscono fermarsi, c’è proprio Venezia. «Già vederla da lontano è un’esperienza unica, poi scendere e visitarla a piedi o in gondola, tra ponti e calli, è un sogno per i viaggiatori provenienti da ogni parte del globo», spiegano. Per rendere l’idea, si stima che il valore del traffico delle navi da crociera in Italia è di 436,5 milioni di euro. Di questo più di metà, ovvero 283,6 milioni di euro solo su Venezia. Il picco del traffico in Laguna era stato registrato nel 2013, come evidenziano i dati del Venezia terminal passeggeri: 1,8 milioni di passeggeri.