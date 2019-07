Ragazzina rischia di annegare in idromassaggio: sei indagati

Condividi

E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Opa di Massa una 12enne rimasta vittima di un incidente in piscina sabato pomeriggio a Marina di Pietrasanta, al Bagno Texas. La magistratura ha aperto un’inchiesta e sul registro degli indagati sono finite sei persone, i 4 titolari dello stabilimento balneare e i due bagnini.

La ragazzina era in una vasca idromassaggio con alcuni coetanei quando uno di questi si è accorto che l’amica era sprofondata sott’acqua. Soccorsa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

La magistratura vuole far luce sulle cause dell’incidente: non è chiaro, infatti, se la ragazzina, figlia di un dentista vicentino residente a Parma, si sia sentita male per una congestione o se sia stata attirata sul fondo della piscina da uno dei bocchettoni o entrambe le cose. Inoltre si stanno valutando anche le tempistiche dei soccorsi.

(Ph Bagno Texas)