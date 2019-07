Si perdono durante l’eclisse di luna

Condividi

eri sera attorno alle 22 il 118 ha allertato il Soccorso alpino di Cortina per quattro escursionisti in difficoltà.

In contatto telefonico con il gruppo, due ragazzi e due ragazze ventenni inglesi, i soccorritori si sono fatti spiegare il percorso seguito, intuendo dove potessero trovarsi.

Quattro soccorritori sono partiti in jeep da Pomedes, per poi risalire a piedi in mezz’ora il tracciato e individuarli. I giovani, arrivati a meta, ormai buio, avevano perso l’orientamento finendo in un canalino.

Una volta raggiunti, gli escursionisti sono stati riportati sul sentiero e riaccompagnati a valle. L’intervento si e concluso a mezzanotte circa.