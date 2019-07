Condividi

Ancora sangue sulle strade del Veneto.

Alle 16 e 30 un’auto, una Fiat Idea guidata da M.L., 62enne, e una moto sono entrate in collisione e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto a Caerano San Marco, nel Trevigiano, all’incrocio tra via San Marco e via Val di Rovere.

Sul posto Suem 118 e Polstrada per i rilievi. La vittima è Andrea Guizzo, cuoco di 45 anni, residente a Caerano.

