32 piante di marijuana in terrazzo, radicale Bernardini in caserma

«Forse è la volta buona. Telefonata dei carabinieri: lei è in casa? No, veramente sono sul treno per andare a Parma (laboratorio spes contra Spem nel carcere), sto fuori 2 giorni… Deve venire qui! Ho fatto appena in tempo a scendere dal treno e ora sono su un taxi verso casa. #cannabis regolamentata! Accesso alle cure!!!». E’ quanto si legge nel post Facebook di Rita Bernardini con alcune foto del suo terrazzo dove si vedono diverse piante di marijuana. L’esponente del partito radicale nonviolento transnazionale e transpartito da anni conduce una disobbedienza civile a favore dei malati che necessitano di cure tramite la cannabis terapeutica.

Alla fine è stata denunciata a piede libero per violazione della legge sulla droga all’art. 73. «Ho reso dichiarazioni spontanee ai carabinieri lamentando il trattamento diverso rispetto a quello che accade a comuni cittadini sorpresi a coltivare piante di cannabis. La Procura di Roma, normalmente, quando c’è un arresto in flagranza di reato procede con gli arresti domiciliari e poi si viene processati per direttissima – commenta Bernardini -. In passato coltivando 56 piante e non 32 come nel caso di oggi, il procuratore Pignatone decise di archiviare tutto. Questa lotta si fa come Radicali perchè ci sono migliaia e migliaia di malati per cui, pur essendoci la legge per l’ accesso alla cannabis terapeutica, non riescono ad averla. La disobbedienza civile presuppone che non ci siano esimenti politiche. Non mi maschero dietro la disobbedienza, anche perchè quando ho potuto ho ceduto la cannabis ai malati. Cosa accadrà è impossibile da dire con la giustizia italiana. Al momento, posso fare ciò che voglio, anche andare all’estero. Più che altro non escludo di ripiantare altre piantine di cannabis», conclude Bernardini.