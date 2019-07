Marostica Summer festival, tutto esaurito per Venditti

Condividi

Domani sera a Marostica in piazza degli Scacchi a partire dalle 21:30 il cantautore romano Antonello Venditti porterà in terra veneta il suo tour celebrativo dei 40 anni di “Sotto il segno dei pesci“. Sarà un’altra serata speciale, dopo De Gregori e Giorgia, al Marostica Summer tour. La data di Venditti è sold out, quindi purtroppo non ci sono più biglietti disponibili.

Questi erano i prezzi divisi per tipologia di biglietto. (t.d.b.)

Poltronissime Platinum

€ 70+diritti di prevendita (prezzo finito €80,5)

Poltronissime Gold

€ 52+diritti di prevendita (prezzo finito €69)

Poltronissime Gold Laterali

€ 52+diritti di prevendita (prezzo finito €69)

Poltronissime

€ 43+diritti di prevendita (prezzo finito €49,5)

Poltronissime Laterali

€ 43+diritti di prevendita (prezzo finito €49,5)

Poltrone

€ 40+diritti di prevendita (prezzo finito €46)

Poltrone Laterali

€ 35+diritti di prevendita (prezzo finito €40,5)

Tribuna centrale

€ 30+diritti di prevendita (prezzo finito €40,5)

VIP PACK € 192+diritto di prevendita (acquistabile solo online su www.ticketone.it o presso l’agenzia Due Punti Eventi)

Vivi l’evento con un’esclusiva esperienza!

Acquistando il Vip Pack avrai diritto a

– Ingresso dedicato

– Posti riservati in area vip nelle primissime file

– Parcheggio riservato

– Free open bar per tutta la serata

– Buffet aftershow

– Servizio Hostess

(ph. Shutterstock Andrea Raffin)