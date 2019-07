«Indagine Pedemontana, perché Zaia non ha parlato prima?»

Condividi

«Zaia ha l’obbligo di vigilare e controllare la Pedemontana, non solo inaugurarla». Così in una nota congiunta i consiglieri regionali Cristina Guarda (CpV), Piero Ruzzante (LeU) e Patrizia Bartelle (IiC) (in foto) commentano l’ esito del Consiglio straordinario sulla Superstrada Pedemontana Veneta chiesto dalle minoranze. «300 milioni di euro dei veneti già dati al privato, oltre ai 614mln del governo nazionale, e altri arriveranno con il futuro canone, pagato con pedaggi a peso d’oro e i rischi sulle previsioni del traffico a carico della Regione: non sono pochi -aggiungono i consiglieri di opposizione -. Sono soldi dei Veneti, per noi spesi male, ma per il Presidente Zaia, apparso oggi in via straordinaria, dobbiamo rasserenarci, visto che va tutto bene, e attende la Procura».

«A questo punto ci domandiamo: perché il silenzio fino ad oggi? Se è frode ai danni della Regione e quindi dei cittadini, allora serve verificare e controllare, proteggere e comunicare. E di comunicati il presidente non ne risparmia di certo, con atti e promesse cui magari poi non dà nemmeno seguito. Perché non farlo ora che in gioco ci sono sicurezza e rispetto dei veneti? Il silenzio di questi giorni – affermano ancora i consiglieri – non ha fatto altro che instillare pesanti dubbi sulle priorità del presidente e della maggioranza, distanti dalle preoccupazioni espresse dai territori riguardo la Pedemontana e non solo, per questo il voto all’unanimità alla risoluzione, testimonia l’esigenza di correggere il tiro. Di certo non abbasseremo la guardia in merito ai controlli sulle opere in calcestruzzo e alle revisioni contrattuali necessarie in caso fosse accertato che i lavori non sono stati fatti a regola d’arte, affinché i nostri concittadini siano protetti da chi, ormai troppo spesso, sceglie politicamente la strada del fare il leone con i deboli – concludono – e la pecora con i forti». (t.d.b.)