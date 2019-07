Sesso per strada con le prostitute bulgare: mille euro di multe e daspo

A fare le spese dell’ulteriore giro di vite è stato soprattutto un giovane peruviano di 20 anni residente a Mestre: è stato sorpreso a consumare una prestazione con una lucciola dietro a un camion in sosta lungo via Fratelli Bandiera creando le condizioni per l’irrogazione del daspo urbano, cui si sono aggiunte una multa e una sanzione supplementare di 100 euro, come previsto dall’articolo 75 del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana.

Altri tre clienti sono invece stati sanzionati con verbali da 350 euro ciascuno per aver violato l’articolo 75 del nuovo Regolamento: si tratta di un cittadino italiano di 52 anni residente a Rovigo, di un cittadino turco di 30 anni residente a Mestre e di un cittadino somalo sempre di 30 anni residente a Treviso.

Il Comando della Polizia locale fa sapere che, fino a questo momento, sono circa 180 i verbali notificati a clienti di prostitute nell’anno in corso, senza alcun “recidivo”. Per quanto riguarda i daspo urbano, finora ne sono stati disposti una trentina per spaccio o consumo di stupefacenti sulla pubblica via, per ubriachezza molesta, per bivacchi nei giardini pubblici e per altri comportamenti contrari in maniera significativa al decoro.