Trasporti, arriva lo sciopero estivo: treni e bus a rischio

La settimana prossima Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero generale dei trasporti. Treni, bus urbani ed extraurbani e taxi saranno a rischio mercoledì 24 luglio. Venerdì 26 invece toccherà agli aerei. Lo sciopero durerà 4 ore, ma orari e modalità varieranno a seconda delle varie città. Possibili disagi quindi per pendolari e per chi parte per le vacanze estive. Per quanto riguarda Busitalia non è ancora stata resa nota l’adesione o meno all’agitazione, mentre Trenitalia come di consueto garantisce alcune fasce orarie.

Le categorie chiedono in una nota un incontro con il ministero dei Trasporti per la «sottoscrizione di un Patto per i Trasporti che parta dall’aggiornamento del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica e che tenga conto delle esigenze di mobilità di persone e merci. L’Italia rischia di diventare la cenerentola d’Europa, se non si sbloccano le opere che la fanno viaggiare fra sud e nord a due velocità». (t.d.b.)

