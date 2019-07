Ruba 412 euro di cosmetici: arrestata

Condividi

Nella serata del 15 Luglio 2019, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Verona hanno arrestato una 45enne, nata in Libano e residente in questo comune, che dovrà rispondere di tentato furto aggravato. La donna è stata pizzicata dalla guardia giurata all’Interspar del Centro Commerciale “Adigeo” mentre nascondeva nella sua borsa prodotti di cosmesi per un valore di 412 euro.

Non è la prima volta che l’arrestata commette un reato: già nel 2011 era stata protagonista di furto aggravato, nel 2017 aveva cercato di rubare all’interno di un supermercato e nel 2018 aveva asportato dei prodotti presso il Mercatino dell’usato, in Verona. Per questo motivo la donna è comparsa davanti al giudice che ne ha convalidato l’arresto fissando la data della prima udienza del processo.