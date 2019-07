Molestano ragazza in centro: vigile costretto ad usare spray al peperoncino

Condividi

Lunedì 15 luglio verso le ore 19 in Levà degli Angeli a Vicenza, un cittadino ha notato due giovani stranieri infastidire in maniera molto pesante una ragazza. Ha così avvisato subito la centrale operativa della polizia che in pochi minuti ha inviato sul posto una pattuglia. Gli agenti hanno individuato e fermato i giovani molestatori ma uno dei due, visibilmente ubriaco, si è rifiutato di dare le proprie generalità, ponendo resistenza agli agenti che, per bloccarlo, hanno dovuto utilizzare anche lo spray al peperoncino.

L’uomo, 22enne pakistano senza fissa dimora, è stato portato al comando, identificato, segnalato all’autorità giudiziaria per rifiuto di fornire le generalità e per resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sanzionato per ubriachezza.