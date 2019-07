Autonomia, De Luca: «Condanna a morte tutto il Sud»

Condividi

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è tornato a parlare di autonomia con toni perentori. «Se passa quella linea di autonomia differenziata avremo la condanna a morte di tutto il Mezzogiorno d’Italia, parliamo di spostare 60 miliardi di euro dal Sud al Nord. Ci facciamo male. Noi siamo impegnati in prima fila per bloccare tentativi di rottura dell’unita nazionale e di accaparramento di risorse. Non si scherza più, perché se passa quella linea noi ci avvieremmo verso un lento declino, che significa rassegnarci al fatto che i nostri figli devono andare via per vivere. Spero – ha concluso De Luca – che questa consapevolezza sia presente tra i cittadini campani. Qui si decide il destino del Mezzogiorno e spero che non ci siano troppi campani che si facciano abbindolare dalle giaculatorie di Salvini e comincino ad esercitare la ragione critica».

Anche i toni del ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Erika Stefani, si fanno pesanti. «Se si vuole creare un minestrone dove tutti parlano di tutto, tanto vale parlare di autonomia al bar invece che farlo in un vertice. Chiedo al vertice di domani di avere un metodo di lavoro: ci sono dei temi politici a cui bisogna dare delle risposte. Abbiamo trovato punti d’incontro su molte materie, se si vogliono trovare delle soluzioni si trovano. Se vogliamo andare a creare istituti che non esistono e cercare di stravolgere l’impianto che si è cercato di costruire, io sono disponibile a tutte le trattative purchè sia chiaro l’obiettivo al quale si vuole giungere».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)