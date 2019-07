Farmaceutica: Shedir Pharma, concluso con successo collocamento su Aim

Condividi

Roma, 18 lug. (AdnKronos Salute) – Si è concluso con successo nei giorni scorsi il collocamento sul mercato Aim Italia di Shedir Pharma Group, società attiva nel settore della nutraceutica e della farmaceutica di Piano di Sorrento (Napoli), che inizierà a negoziare le proprie azioni ordinarie dopo avere raccolto complessivamente 11,5 milioni di euro, (comprensivi di greenshoe), tutti in aumento di capitale, per una capitalizzazione di mercato superiore a 80 mln. Si tratta, per dimensioni, del più grande collocamento relativo a una società del Sud mai realizzato per Aim Italia nella sua storia decennale. Venerdì 19 luglio avrà luogo l’ammissione formale in Borsa, mentre la tradizionale campanella che segna l’inizio delle contrattazioni squillerà martedì 23 luglio alle 9 a Piazza Affari.

Bper Banca agisce in qualità di Nomad e Joint Global Coordinator, insieme a Banca Akros, nell’operazione di quotazione della società che dovrebbe portare a un flottante di circa il 15%. Shedir Pharma Group Spa è attiva dal 2008 nel settore dell’healthcare, in particolare nell’ambito della nutraceutica, e dal 2017 anche nel farmaceutico, con un portafoglio prodotti di circa 300 referenze in grado di coprire 15 aree terapeutiche. La società opera attraverso un modello di business ‘asset light’, concentrandosi sulle fasi della catena del valore a maggior valore aggiunto: Ricerca e Sviluppo (6 brevetti e 50 domande in corso di approvazione), qualità, marketing e distribuzione (oltre 800 agenti monomandatari) ed esternalizzando la fase della produzione. Recentemente la società è entrata anche nel settore degli integratori per il mondo animale, con la linea Shedir Pet dedicata ai veterinari.

Il gruppo ha registrato nel 2018 ricavi consolidati per circa 47 milioni di euro (+16,6% sul 2017), un Ebitda di circa 11 mln (ca 24% Ebitda margin, + 28% vs 2017) e un utile di oltre 6 mln (+82% vs 2017), mentre nell’ultimo triennio il fatturato ha avuto una crescita tripla rispetto ai benchmark del mercato. Obiettivi strategici primari del gruppo Shedir sono l’allargamento ulteriore del portafoglio prodotti, il consolidamento dell’attività R&S e lo sviluppo della rete all’esterno. La società si quota e raccoglie risorse in prevalenza per accelerare la crescita, attraverso operazioni di Merger&Acquisition .