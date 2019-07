Pomeriggio di maltempo: grandinate e forte vento

Condividi

Linkedin email

Il tempo oggi (Arpa Veneto)

Variabilità, a tratti anche instabilità, con cielo parzialmente nuvoloso, a tratti anche nuvoloso, salvo qualche parziale schiarita.

Precipitazioni. Nel corso della mattinata probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) di locali rovesci o temporali. Nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane fenomeni a carattere più sparso (probabilità medio-alta 50-75%), sulla pianura probabilità da medio-alta (50-75%) sui settori più interni a medio-bassa (25-50%) verso la costa. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento).

Temperature. Minime senza notevoli variazioni sulle zone montane, perlopiù in aumento su quelle pianeggianti; massime in moderato calo.

Venti. In quota deboli o a tratti localmente moderati, dai quadranti occidentali. In pianura deboli a tratti moderati dai quadranti orientali.

Mare. Da poco mosso a quasi calmo, anche calmo sottocosta alla sera.

Veneto, temporali in arrivo: stato di attenzione