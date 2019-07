«Olimpiadi 2026, in Alpago gare di skialp»

Condividi

«Le eventuali gare di sci alpinismo delle Olimpiadi invernali del 2026 si tengano in Alpago». La proposta è del deputato bellunese Roger De Menech che ieri ha scritto al presidente del Coni, Giovanni Malagò, ai presidenti di Veneto e Lombardia e ai sindaci di Cortina e Milano. «Considerato che per il 2026 ci sono buone probabilità che lo sci alpinismo venga inserito tra le discipline olimpiche, al momento è stata inserita solo nei Giochi Olimpici Giovanili, ma l’ISMF la federazione internazionale dello sci alpinismo sta lavorando per il riconoscimento a tutti gli effetti – spiega De Menech – vi invito a prevedere la conca dell’Alpago, a ridosso delle Dolomiti bellunesi, come sede naturale delle eventuali gare di skialp. La zona menzionata ha già una sua specializzazione per questa disciplina e ha maturato esperienze internazionali più che decennali. I valloni e i pendii delle cime che separano il Veneto dal Friuli Venezia Giulia sono infatti il territorio ideale per la pratica di questo sport e attraggono ogni inverno decine di migliaia di escursionisti su decine di itinerari perfettamente segnalati e mantenuti in sicurezza».

«Da 36 anni in Alpago si svolge ininterrottamente una delle principali manifestazioni internazionali di scialpinismo, la Transcavallo, spettacolare gara in tre tappe – aggiunge ancora De Menech -. Sempre l’Alpago è stato protagonista nel 2017 dei mondiali di skialp. Pur rappresentando tante eccellenze ambientali, paesaggistiche e culturali, le Dolomiti in particolare quelle venete, vivono da tre decenni un drammatico fenomeno di spopolamento che mette a rischio la sopravvivenza di numerose comunità. Ospitare la prima Olimpiade di sci alpinismo in un contesto naturale di pregio -, conclude De Menech, – disponendo di strutture qualificate e conoscenze consolidate, penso sia un’occasione per arricchire la manifestazione e di far sentire partecipi i territori. Per questo il mio invito è quello di lavorare fin da subito tutti insieme, riproponendo la ricetta vincente di Losanna per la realizzazione di questo sogno olimpico». (t.d.b.)

