Colline del Prosecco, via libera agli “hotel Unesco”

Il Consiglio regionale del Veneto presieduto da Roberto Ciambetti ha approvato ieri l’emendamento alla legge in materia di governo del territorio e paesaggi, che riguarda il «riutilizzo di strutture in zona agricola per finalità di locazione turistica o per finalità di classificazione come dipendenza di albergo diffuso» nella zona di Conegliano-Valdobbiadene (Treviso), le cosiddette Colline del Prosecco diventate di recente patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Qualcuno a tal proposito li ha già ribattezzati “hotel Unesco”.

Inizia così l’attuazione del piano annunciato dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che non prevede nuove edificazioni nell’area, ma una riconversione di strutture già esistenti. Secondo l’assessore al Turismo Federico Caner l’esperienza dell’albergo diffuso sarà promossa a breve in tutta la regione. «Una deroga di buonsenso per permettere a territori come le Colline di Conegliano e Valdobbiadene di potersi dotare di Strutture ricettive moderne, attrattive e sostenibili con l’ambiente – ha commentato a proposito del provvedimento la relatrice Silvia Rizzotto (lista Zaia Presidente) -. Il tutto a costo zero, ovvero utilizzando le strutture esistenti, senza costruire nuovi alberghi. Inizieremo con una fase sperimentale, e poi saremo pronti a estendere il tutto anche alle altre aree venete vocate al turismo». (t.d.b.)

(Ph. Shutterstock)