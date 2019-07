Saldi estivi 2019, come fare affari d’oro

Condividi

Sono cominciati da una decina di giorni i saldi estivi 2019 e come ogni volta ognuno ha le sue tecniche di acquisto. C’è chi segue la corrente del “chi ben comincia è a metà dell’opera” e si prepara decisamente in anticipo, con liste dei capi da comprare adocchiati precedentemente e tappa al centro commerciale già la mattina del primo giorno di avvio dei saldi. E chi invece usa la tecnica “la pazienza è la virtù dei forti” e quindi attende le settimane successive per addentrarsi nella giungla degli sconti convinti che i migliori affari si facciano dopo.

Per entrambi i casi, i suggerimenti su cosa comprare ai saldi che state per leggere, potrebbero rivelarsi azzeccati. Analizziamo con attenzione i must have per questa stagione. Come non menzionare il grande ritorno delle tinte ocra: un colore particolare che, se vi piace, può essere utilizzato anche in autunno (incrociando le dita che le temperature siano clementi). Di tendenza sono sicuramente gli abiti kimono, soprattutto perché sono dei capi adatti a tutte le fisicità e a tutte le taglie e valorizzano soprattutto quelle curvy. Due grandi ritorni assolutamente da non perdere sono le camicette, le magliette e gli abiti che lasciano le spalle scoperte e con il corpetto arricciato. Se invece volete andare sul sicuro, buttatevi sugli evergreen come i pois, le righe e il tartan.

Entrando nel vivo dei saldi estivi 2019, abbiamo chiesto al Centro Commerciale Palladio alcuni consigli più tecnici e dettagli da tenere d’occhio per evitare fregature. Prima di tutto parliamo della questione spinosa dei cambi: «Si lascia generalmente alla discrezionalità del negoziante, a meno che non si stia parlando di un prodotto danneggiato o non conforme. In questo caso scatta l’obbligo della riparazione, sostituzione o la riduzione o restituzione del prezzo pagato». E per i pagamenti? «Le carte di credito devono sempre essere accettate». Infine, sulle indicazioni del prezzo? «è obbligo del negoziante indicare quello normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale».

Ora che siete pronti e agguerriti, non vi resta che recarvi al Centro Commerciale Palladio a caccia di affari e occasioni! E, a tal proposito, vi segnaliamo una loro iniziativa molto interessante: dal 26 fino al 28 luglio acquistando una gift card del Centro Commerciale Palladio del valore di 50 euro, ne avrete una da 20 euro in omaggio. Cosa aspettate?