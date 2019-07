17enne muore in vacanza: mistero sulle cause

Condividi

Swami Codognola, 17 anni residente nel Veronese, è morta mentre si trovava in vacanza a Naxos, in Grecia, con la madre. Si parla di malattia fulminante anche se ancora non è chiaro di che cosa si tratti esattamente. Un male che l’ha portata via, giovanissima, in soli 3 giorni.

Swami ha iniziato a stare male venerdì con febbre e contrazioni muscolari. Un malessere che peggiorava nel tempo facendo preoccupare la madre che inizialmente aveva pensato ad un colpo di sole o alla puntura di un insetto. Poi è comparso anche un rash cutaneo molto esteso: la corsa all’ospedale di Naxos con le condizioni della ragazza che peggioravano di ora in ora. Infine la decisione di trasferirla al nosocomio di Atene dove purtroppo Swami è entrata in coma ed è morta lunedì.

(Ph: Instagram)