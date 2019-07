Festa del Redentore tra sacro e profano

Condividi

Il ponte votivo

Anche quest’anno, su incarico del Comune di Venezia, “Insula spa” realizzerà il ponte per la festività del Redentore, che sarà inaugurato sabato 20 luglio alle ore 19 (lato Zattere). Il ponte in legno e acciaio è composto da 16 moduli galleggianti in legno e acciaio, ancorati da pali in acciaio zincato. Ogni modulo galleggiante è costituito da un elemento d’impalcato di 19×3,8 metri, sorretto da due galleggianti. Passerelle basculanti consentono l’accesso dalle fondamenta con ogni condizione di marea e un varco largo 10 metri permette il passaggio dei mezzi pubblici e di pronto intervento. La modularità ne consente l’impiego per altre manifestazioni: la struttura è utilizzata anche per realizzare l’attraversamento del Canal Grande durante la festa della Salute e della Venice Marathon.

Le operazioni di posa in opera degli elementi galleggianti sono iniziate il 9 luglio e sono ancora in corso, garantendo sempre il transito acqueo, anche se ridotto. Sabato 20 inizierà la fase finale del montaggio, che comporterà – fino alle 12.30 – una riduzione del varco adibito al transito dei mezzi Actv pari a 38,80 metri. Dalle 12.30 si procederà alla chiusura totale, alle 18.30 il ponte verrà collaudato e alle 19 inaugurato ufficialmente. Il transito pedonale sarà consentito dalle ore 19 di sabato 20 luglio alle ore 22 di domenica 21 luglio, ad eccezione dell’arco di tempo dalle ore 23 di sabato alle ore 0.30 di domenica, durante il quale si svolgerà lo spettacolo pirotecnico. Le operazioni di smontaggio inizieranno dalle 22 di domenica 21 e prevedono la sospensione del traffico acqueo fino alle 6 di lunedì 22, quando verrà assicurato un varco di 135 metri. Il ponte sarà completamente smontato nell’arco di due settimane.

Le messe

Sabato 20 luglio – alle ore 19.00 e alla presenza del Patriarca, del Sindaco e delle autorità cittadine – sarà aperto e inaugurato ufficialmente il ponte votivo che, attraversando il canale della Giudecca, condurrà direttamente al Tempio del Redentore dove subito dopo, alle ore 19.30, sarà celebrata l’Eucaristia. Un’altra Messa è prevista anche alle ore 24.30, immediatamente dopo i tradizionali fuochi d’artificio.

Domenica 21 luglio le Messe, nella basilica del Redentore, saranno celebrate nei seguenti orari: 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 16.30 – 17.30. Alle ore 19.00 si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Patriarca di Venezia Francesco Moraglia con la partecipazione del Capitolo metropolitano, delle Congregazioni del clero, della Comunità cappuccina, dei parroci e delle autorità cittadine; a seguire vi sarà la processione eucaristica fino all’esterno della chiesa e la benedizione della città.

· Al termine delle Messe della domenica, esclusa quella conclusiva presieduta dal Patriarca, i frati sono disponibili ad accompagnare gruppi di persone per una visita al Convento. Nei vicini locali del patronato parrocchiale del Redentore, per l’occasione, è inoltre allestita la tradizionale pesca di beneficenza, finalizzata al sostegno delle missioni dei Frati Cappuccini Veneti (in Angola e Mozambico) nonché per le necessità della parrocchia.

Gli eventi

Accanto alle funzioni religiose sono moltissimi gli eventi che fanno della festa del Redentore un’attrazione per migliaia di giovani, oltre ovviamente ai tradizionali fuochi d’artificio in piazza San Marco.

Hippie Boat party

A bordo troverete installati :

•DINNER CORNER dal quale viene servita la cena a buffet (cicchetti, pasta fredda, pizza, fritti misti ecc ecc)

•OPEN BAR dal quale abbeverarvi fino allo sfinimento essendo free per tutta la notte (soft, alcolico e superalcolico … c’è praticamente ogni tipo di bevanda nota)

•palco con consolle, luci e audio per i vostri balli fino alle 1.00 del mattino circa

•tre wc chimici sebach

►ORARI

Partenza da Venezia alle ore 17.30

Rientro ore 1.30 circa

Redentore Beach Party

dalle 22:30 fino al mattino presso l’Area Spazio Eventi AURORA BEACH – Spiaggia del Lido di Venezia.

Official Partner: BEFED Mestre. Radio Media Partner: Radio Stereocitta.

Redentore 2019: a Venezia o sulla luna?

Sabato 20 dalle 19.30 alle 23.30

musica live degli Exstravaganza in Campo San Silvestro

