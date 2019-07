Auto pirata investe ciclista: si cercano testimoni

Condividi

La Polizia locale di Verona è alla ricerca dell’automobilista pirata che giovedì scorso, 11 luglio, è rimasto coinvolto in un incidente con una bici, in viale Piave, e si è allontanato senza prestare soccorso al ciclista ferito. L’incidente è avvenuto attorno alle 19.20, all’altezza dello scalo merci. È da qui che, secondo i primi accertamenti delle pattuglie, un’auto si sarebbe immessa nel viale di scorrimento urtando un ciclista 19enne che, in quel momento, stava percorrendo la pista ciclabile. Il giovane a causa dell’urto è finito a terra.

Soccorso da alcuni passanti è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento, dove gli è stata riscontrata una frattura guaribile in 30 giorni. Il giovane coinvolto nell’incidente, però, non è stato in grado di fornire informazioni precise sul modello del veicolo né sul numero di targa.

Per questo, la Polizia invita chiunque sia passato in viale Piave, giovedì scorso attorno alle 19.20, ed abbia assistito allo scontro, a contattare la centrale operativa (telefono 045.8078411) o il Nucleo Infortunistica Stradale ( *protected email* ) per fornire elementi utili all’individuazione dell’automobilista pirata.

Ph. Shutterstock