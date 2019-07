Pedoni travolti da auto: 2 morti

Condividi

Incidente mortale poco dopo le 16 sulla superstrada 450 in direzione Affi, all’altezza dello svincolo di Calmasino, in provincia di Verona. Tre ragazzi della provincia di Torino sono stati travolti da un’auto con a bordo una coppia residente in provincia di Trento. Nell’impatto due di loro hanno perso la vita mentre il terzo è rimasto ferito. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni sembra che siano stati investiti dopo essere scesi dall’auto per sostituire uno pneumatico.

